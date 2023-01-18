وزيرا داخلية وخارجية إيطاليا يلتقيان الرئيس التونسي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ تونس ـ استقبل الرئيس التونسي قيس سعيد، نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، برفقة زميله وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي.

وقال بيان رسمي إيطالي، الأربعاء، إنه “بعد تبادل قصير للتحايا بين الوزيرين ورئيس الدولة الشمال إفريقية، بدأت المحادثات بين وفدي البلدين”.

وبهذا الصدد، كتب تاياني في تغريدة على مدونة (تويتر): “نحن في تونس مع الرئيس سعيد. إيطاليا تتطلع إلى استقرار تونس وتنميتها، كذلك من خلال دعم نموها الاقتصادي”، كما أن “لدينا التزاماً ورؤية مشتركة ضد الهجرة غير النظامية”، فضلا عن “أننا سنطلق منتدى للأعمال لتعزيز التبادل التجاري”.