تاياني: تحدثنا أيضا عن استقرار ليبيا خلال زيارتي لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تونس- أعلن نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه تحدث عن أزمة ليبيا خلال زيارته لتونس اليوم الأربعاء.

ووصل تاياني ووزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي إلى تونس صباح اليوم والتقيا الرئيس التونسي قيس سعيد.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية في تصريحات للإعلام “تحدثنا أيضًا عن ليبيا، واستقرارها مهم جدًا بالنسبة لنا. سنعمل دائمًا معًا أيضًا من أجل أمن الحدود ولحل مشكلة الهجرة أيضًا من خلال اتفاقات سياسية يجب أن تقلل تدفقات الهجرة من ليبيا إلى تونس”، والتي “تنتقل من تونس نحو البحر الأبيض المتوسط ​​وبالتالي إلى إيطاليا”.

وأضاف “وجدنا أنفسنا في وئام أيضا بشأن القضية الليبية، وسنواصل العمل معا”.