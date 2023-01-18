البابا: حاجة ماسة للسلام بأوكرانيا ولا يمكننا البقاء غير مبالين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الفاتيكان ـ دعا البابا فرنسيس مرة أخرى إلى الصلاة من أجل أوكرانيا، وأعرب عن الألم جرّاء الهجوم الصاروخي الذي وقع يوم السبت الماضي وتسبب بوقوع العديد من الضحايا المدنيين، من بينهم أطفال.

وقال البابا في ختام لقاء الأربعاء المفتوح، “من فضلكم، دعونا لا ننسى الصلاة من أجل أوكرانيا التي تتعرض للقصف، وهي في حاجة ماسة إلى مشاعر القرب، الاطمئنان وقبل كل شيء السلام. لقد تسبب هجوم صاروخي جديد يوم السبت الماضي بوقوع ضحايا عديدين بين المدنيين، ومن بينهم أطفال أيضاً”.

وأردف بيرغوليو: “إنني أشاطر ألم الأسر التي فجعت”، لافتاً إلى أن “الصور والشهادات عن هذا الحدث المأساوي هي بمثابة نداء قوي لجميع الضمائر”. واختتم محذّرا من أنه: “لا يمكننا أن نبقى غير مبالين!”.