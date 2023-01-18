رئيس أساقفة كييف: مقتل 455 طفلاً وفقدان 336 آخرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

كييف ـ قال رئيس أساقفة كييف للروم الكاثوليك، المونسنيور سفياتوسلاف شيفتشوك، إن “الأطفال هم الأكثر معاناة”، جرّاء الحرب، وأنه “وفقًا لتقارير السلطات، اعتبارًا من 16 كانون الثاني/يناير الجاري، اعتبر 336 طفلاً في عداد المفقودين رسميًا، وقتل 455 آخر”.

وفي معرض تحديثه للمعطيات المتعلقة بالضحايا من الأطفال، أضاف المونسنيور شيفتشوك، أن “هذه هي الحالات الموثقة فقط”، والتي “يضاف إليها 897 طفلا آخر أصيبوا بجروح”، لكن “حمداً لله أنه تم العثور في النهاية على 9916 طفلاً كانوا قد ضلوا خلال الأحداث العاصفة للعمليات العسكرية في البلاد”.

وذكر الأسقف في رسالة بالفيديو، أن “هناك شعوراً سائداً بتصعيد هذه الحرب”، فـ”الهجمات الروسية لا تتكثف على خط المواجهة وحسب، بل على مدننا وقرانا المسالمة أيضاً”. واختتم بالقول إن “مناطقنا في دونباس ولوهانسك ودونيتسك تحت النيران دائماً”، بينما “تدور الآن معارك عنيفة حول مدن أفدييفكا وباخموت وسوليدار”.