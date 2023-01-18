الرئاسة التونسية: تعاون متميز مع إيطاليا وضرورة مقاربة شاملة لقضية الهجرة

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت تونس أن رئيس الجمهورية قيس سعيد، استقبل اليوم الأربعاء نائب رئيسة الحكومة وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي الايطالي، أنطونيو تاياني ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوزي، في لقاء “تناول علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتميز القائمة” بين البلدين و”الحرص المتبادل على تطويرها في شتى الميادين في الإطار الثنائي والأوروبي ومتعدد الأطراف”.

وأشارت الرئاسة التونسية إلى أنه “تم التأكيد، بالمناسبة، على الرغبة المشتركة في تعزيز التشاور والتنسيق الثنائي والرفع من حجم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي وتنفيذ آليات الدعم الثنائي للاقتصاد التونسي ومزيد تحفيز الاستثمارات الايطالية بتونس في عدة قطاعات وتذليل الصعوبات التي قد تعترضها”.

ونوهت بأن اللقاء كان أيضا “فرصة للتطرق لمسألة الهجرة غير النظامية وللتأكيد على القناعة المشتركة للبلدين بخصوص ضرورة اعتماد مقاربة شاملة لهذه الظاهرة تتجاوز البعد الأمني البحت وتعالج أسبابها العميقة وتُوفر الأطر المبتكرة والآليات المناسبة لتطوير الهجرة النظامية”.