تاياني: جنودنا بالخارج أداة أساسية لسياسة بلادنا الخارجية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-تونس العاصمة- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى أن جنود بلاده الذين “يعملون خارج الحدود الوطنية هم أداة أساسية لسياسة بلادنا الخارجية”، وذلك خلال تفقده لسفينة البحرية (سان جوستو) الراسية في ميناء تونس العاصمة، على هامش زيارته الأربعاء لجمهورية تونس.

ونوه رئيس الدبلوماسية الإيطالية بأن “وجود جيشنا في الخارج يخدم لفتح فرص جديدة، بما في ذلك الفرص الاقتصادية، التي لا تتحقق إلا إذا كان هناك سلام وإذا كان هناك استقرار”.

وقال مخاطبا طاقم السفينة “أنتم تضمنون سلامة بحارنا، وتقومون بعمل ثمين لمراقبة وحماية سفننا التجارية وسفن صيد الأسماك. عليكم أن تعلموا أننا ممتنون لكم ويمكنكم الاعتماد على الحكومة والمؤسسات الوطنية لأنكم تمثلون الأفضل من بلدنا” و”من يرتدي الزي الرسمي لا يفعل ذلك من أجل العثور على وظيفة عمل، بل لأنه يؤمن بقيم معيّنة”.