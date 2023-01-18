مسؤول إيطالي: وصول أكثر من 100 ألف مهاجر بحرا العام الماضي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أفاد مسؤول في خفر السواحل الإيطالي بأن عام 2022 شهد وصول 105 ألف وافد من المهاجرين عن طريق البحر، بزيادة بمعدل 56% عن العام الذي يسبقه،1401 منهم انطلقوا من الجزائر و32 ألفا من تونس (بزيادة 60%) و53 ألفا من ليبيا (بزيادة 70%).

وأشار الأدميرال جوزيبي أوليشينو، رئيس القسم الثالث لخطط وعمليات القيادة العامة لسلطات الموانئ، في جلسة استماع مشتركة للجنتي الشؤون الدستورية والنقل، إلى أن سفن المنظمات غير الحكومية تنشط على خط برقة- لامبيدوزا وقد أنقذت أكثر من 11 ألفا شخص، 34% منهم غادروا من غرب ليبيا.

وحسب المسؤول الإيطالي، فإن هناك خطي تدفقات من ليبيا: منطقة طرابلس (غرب) انطلق من سواحلها 33 ألفا ومنطقة برقة (شرق) 20 ألفا، وثم هناك طريق شرق المتوسط ​​(تركيا ومصر ولبنان وسورية) مع وصول 17 ألف مهاجر.