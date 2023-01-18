لوفتهانزا تقدم عرضًا لشراء حصة أقلية في شركة (إيتا إيروايز)

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مجموعة الطيران الألمانية (لوفتهانزا) أنها قدمت عرضًا لشراء حصة أقلية في شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا إيروايز)، التي تسيطر عليها الحكومة الإيطالية ونشأت على أنقاض الناقل الوطني السابق (أليتاليا).

وقالت (لوفتهانزا) إنها “قدمت خطاب نوايا إلى وزارة الاقتصاد والمالية الإيطالية”، حسب مذكرة، مشيرة إلى أنه “إذا قرر الطرفان التوقيع على مذكرة التفاهم، فسيتم إجراء مزيد من المفاوضات والمناقشات على أساس حصري”.

ووصفت المذكرة إيطاليا بـ”أهم سوق خارج الأسواق المحلية والولايات المتحدة”، وتكمن الرغبة في دمج طيران (إيتا) ضمن شركات المجموعة (الخطوط الجوية السويسرية، الخطوط الجوية النمساوية، خطوط بروكسل الجوية، طيران دولوميتي ويورو وينغز) في “حركة التبادل القوي لإيطاليا على المستوى العالمي، من خلال أعمال تجارية والسفر الخاص، في اقتصادها الموجه نحو التصدير وكونها واحدة من أكثر الأماكن السياحية جاذبية في أوروبا”