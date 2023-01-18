وزير الخارجية الإيطالي يعلن زيارة مصر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- سيتوجه نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني إلى مصر نهاية الأسبوع (السبت والأحد)، في زيارة رسمية تتصدر أجندتها العلاقات الثنائية بين روما والقاهرة وأزمة ليبيا وتدفقات المهاجرين.

أعلن ذلك تاياني نفسه في تصريحات للصحفيين في تونس العاصمة، التي زارها الأربعاء، والتي ستتم بعد أيام من استقبال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة الايطالي (إيني).

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “الاستقرار في ليبيا يعني وقف تدفقات الهجرة غير النظامية، بما في ذلك من ليبيا إلى تونس” ومن الأخيرة إلى سواحل إيطاليا الجنوبية. وأضاف “سأكون في مصر في نهاية هذا الأسبوع، السبت والأحد، نريد التحدث إلى جميع المحاورين الذين يلعبون دورا رياديا” في المنطقة.