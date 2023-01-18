تاياني يتحدث عن ضرورة “العمل الجماعي” لمعالجة أزمة ليبيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني إلى أن زيارته الأخيرة إلى أنقرة وإلى تونس اليوم وفي الأيام المقبلة إلى القاهرة تكمن أيضا في “هدف تيسير اتفاق بين الأطراف والوصول إلى انتخابات في ليبيا”.

وشدد تاياني، متحدثا مع الصحفيين بمقر السفارة الإيطالية في تونس، على ضرورة “العمل الجماعي” لحل الازمة في ليبيا، وقال “لسنا من بين أولئك الذين يعملون ضد الآخرين. نحن نتحدث مع كل هذه الدول لمحاولة إيجاد حل يقود إلى انتخابات ويحقق الاستقرار لليبيا” ويشكل عاملا مشتركا للحوار من أجل التوافق بين الفرقاء الليبيين.