وزير الداخلية الإيطالي: زيارة مثمرة للغاية لتونس

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تونس العاصمة-وصف وزير الداخلية الإيطالي ماتّيو بيانتيدوزي الزيارة المشتركة لتونس مع وزير الخارجية أنطونيو تاياني بـ “المثمرة للغاية”.

وقال في تصريح للصحفيين خلال الزيارة، التي جرت في وقت سابق اليوم الأربعاء “لدينا بالفعل علاقة مميزة مع تونس، وكانت محادثات اليوم مع رئيس الجمهورية (قيس) سعيد ومع نظيري (توفيق) شرف الدين مفيدة في زيادة تعزيز مستوى التعاون الثنائي بين بلدينا. تحدثنا عن التعاون المهم بين إيطاليا وتونس من أجل استراتيجية أوسع تجمع بين قضايا الشرعية والتنمية والأمن والهجرة النظامية”.

وزاد “بصفتي وزيراً للداخلية، فقد شاركت في الحاجة إلى مقاربة شاملة لظاهرة الهجرة، تتجاوز المنظور الأمني ​​الحصري وتركز على الأسباب العميقة ذات الطبيعة الاجتماعية والاقتصادية. وهذا هو المنطق الذي ألهم وجودي هنا مع نائب رئيس الوزراء تاياني. علاوة على ذلك، في هذا السياق، دعمت إيطاليا دائمًا، في بروكسل، دور تونس كنقطة مرجعية أساسية للشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ودول الساحل الجنوبي للبحر الأبيض المتوسط ​​”.

ورأى وزير الداخلية أن إيطاليا وتونس ”يمكنها الاعتماد بالفعل على هيئات ثنائية تضمن التعاون الشرطي الفعال في مجال الوقاية والتصدي لجميع التهديدات الرئيسية للأمن، من الإرهاب إلى الجريمة المنظمة على ضفتي البحر الأبيض المتوسط ​، وإحدى أولوياتنا التي نركز جهودنا بشأنها هي بالذات مكافحة الاتجار البغيض بالهجرة غير النظامية”.

وقال إن “العمل معًا لمعالجة تدفقات الهجرة والتحكم فيها أمر ضروري، لا سيما فيما يتعلق بمنع (عمليات) المغادرة، لذلك نحن ممتنون للسلطات التونسية على الالتزام الذي تعهدت به بالفعل في ممارسة السيطرة على المغادرات ونأمل أن يتم تكثيف هذه الأنشطة بشكل أكبر. ومن هذا المنطلق، فإن الاستقرار والنمو الاقتصادي للجمهورية التونسية هما عنصران مهمان للمصلحة المشتركة. تقوم إيطاليا بدورها في هذا الصدد مع تواجد أكثر من 900 شركة في البلاد “.