الأمم المتحدة: 43 دولة تستفيد من مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

نيويورك- أعلنت الأمم المتحدة أنه تم تصدير 17.8 مليون طن من الحبوب ومنتجات غذائية أخرى في إطار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب إلى 43 دولة، منذ آب/أغسطس 2022 وحتى الآن.

ووفقا للمعلومات الواردة من مركز التنسيق المشترك (JCC) ، فإن الصين هي المتلقي الرئيسي للصادرات، وتأتي إسبانيا في المرتبة الثانية وتركيا في المرتبة الثالثة.

وبصفة عامة، تم شحن ما يقرب من 44 في المائة من القمح المصدر إلى البلدان ذات الدخل المنخفض والمتوسط (64 في المائة إلى الاقتصادات النامية).

واشترى برنامج الأغذية العالمي 8 في المائة من إجمالي القمح المُصدَّر بموجب مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب عام 2022 دعماً لعملياته الإنسانية في الأماكن المنكوبة بالجوع حول العالم.

وقال نائب المتحدث باسم الأمم المتحدة فرحان حق للصحفيين أمس الأربعاء إن الصادرات عبر موانئ البحر الأسود الأوكرانية، في كانون الأول/ديسمبر الماضي، بلغت أكثر من 3.7 مليون طن متري، بارتفاع من 2.6 مليون عن شهر تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي الأسبوعين الماضيين، تم نقل ما يقرب من 1.2 مليون طن متري من الغذاء من تلك الموانئ. ومع ذلك، أدت الظروف الجوية غير المواتية في موانئ أوديسا وكذلك في مناطق التفتيش التركية إلى الحد من بعض التحركات الأسبوع الماضي.

وقال فرحان حق إن “الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف على العمل لإزالة العقبات التي تحول دون تقليص الأعمال المتأخرة وتحسين الكفاءة التشغيلية داخل مركز التنسيق المشترك”.

وتم تمكين أكثر من 1300 رحلة حتى الآن من قبل مركز التنسيق المشترك. حاليا، هناك أكثر من 100 سفينة في المياه الإقليمية التركية مرتبطة بالمبادرة، وتنتظر 32 سفينة أخرى عمليات التفتيش، بينما تقدم الباقي للمشاركة في المبادرة.

ومنذ تشرين الثاني/نوفمبر، قام مركز التنسيق المشترك بنشر ثلاثة فرق تفتيش يوميا. حتى الآن، هذا الشهر، أنهت الفرق ما معدله 5.3 عملية تفتيش في اليوم. في الأسبوعين الماضيين، كان متوسط وقت انتظار السفن بين تقديم الطلبات والتفتيش 21 يوما.

كما تدعو المبادرة إلى تسهيل الملاحة الآمنة لصادرات الأسمدة، بما في ذلك الأمونيا. ومع ذلك، فإن شحن الأمونيا من الموانئ الأوكرانية لم يبدأ بعد. وهناك حاجة ماسة للأمونيا، وهي مكون رئيسي في إنتاج الأسمدة، في السوق لخفض هذه الأسعار وجعلها في متناول الجميع.

ولا تزال الأطراف التي تتفاوض بشأن كيفية إيصال الأمونيا إلى السوق عبر خط أنابيب Togliatti / Yuznhy في مرحلة النقاش ولم تتوصل بعد إلى اتفاق.