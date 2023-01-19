رئيس وزراء تايلاند يوجه دعوة لميلوني لزيارة بانكوك

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بانكوك ـ أجرى رئيس الوزراء ووزير الدفاع التايلاندي، برايوت تشان أو تشا، محادثة طويلة وودية مع السفير الإيطالي في بانكوك، باولو ديونيزي، في مقر الحكومة، قصر (تايلاند خو فاه) الخميس.

وقالت السفارة في بيان، إن “رئيس الوزراء رحب بالسفير الإيطالي الذي تولى مهام منصبه مؤخرًا، وطلب منه أن ينقل إلى رئيسة الوزراء جورجا ميلوني، تهانيه الشخصية وتهنئة الحكومة التايلاندية على نجاحها الانتخابي، ولأنها أول امرأة تتولى رئاسة الحكومة في البلاد”.

وأضافت مذكرة السفارة أن “برايوت وجه أيضاً دعوة رسمية إلى الرئيسة ميلوني لزيارة تايلاند”، كما “أعرب عن أمله بأن يتمكن من الترحيب بها قريبًا في العاصمة بانكوك”، مبينةً أنه “في الذكرى الـ155 لإقامة العلاقات الدبلوماسية الثنائية، أعرب برايوت عن الاقتناع بأن لتايلاند وإيطاليا القدرة على تنمية التعاون الثنائي في جميع القطاعات”.

وأشار رئيس الوزراء وفقاً للبيان، إلى أن التعاون يمكن أن يشمل “بالأخص، الاقتصاد، تطوير البنية التحتية، التبادل التجاري، الاستثمار، التعليم، التعاون الغذائي والزراعي، العلوم، الفضاء، تكنولوجيا الطاقة الخضراء والتعاون في صناعة الدفاع”. مؤكداً أن “حكومة تايلاند ستدعم عمل السفير ديونيزي لتعزيز التعاون للمضي قدما وتحقيق نتائج ملموسة”.

من جانبه، أعرب السفير الإيطالي عن “السعادة والتشرف بالخدمة في تايلاند، الدولة التي تفتخر إيطاليا بتعاون طويل ووثيق معها”. واختتم مضيفاً أن “مهمتي تهدف الى زيادة وتقوية العلاقات الثنائية في جميع القطاعات وتعزيز التعاون بشكل أكبر”.