مدير الفاو-تاياني: تعزيز التعاون لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) شو دونيو، عن “اجتماع ممتاز” عقده في وقت سابق الخميس بمقر المنظمة الأممية بالعاصمة روما مع نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني

وكتب في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) “الفاو ممتنة للدولة المضيفة، إيطاليا، لالتزامها طويل الأمد بتحقيق عالم خالٍ من الجوع. سنواصل تعزيز تعاوننا لمواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي”.

وبدوره أشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن الغرض من زيارة مقر (الفاو) يكمن في “تعزيز التعاون بين إيطاليا والوكالة لضمان الأمن الغذائي في أفقر مناطق العالم”.

وأشار إلى أن الاجتماع تناول “الدفاع عن حمية البحر الأبيض المتوسط والالتزام الإيطالي بشأن قمة النظم الغذائية القادمة”.