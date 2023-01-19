مفوضة أوروبية: اعلان استراتيجية جديدة لإعادة المهاجرين الأسبوع القادم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- أشارت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية، إيلفا يوهانسون إلى أن “ما رأيناه مؤخرًا هو ارتفاع في عمليات الدخول غير القانوني إلى الاتحاد الأوروبي لأشخاص ليس لديهم الحق في الحماية الدولية”.

وقالت، في تصريحات في بروكسل الخميس إن الوكالة الأوروبية لحرس الحدود والسواحل (فرونتكس)، “نفذت 25000 عملية إعادة في عام 2022 وسيكون هذا جزءًا مهمًا من عمل هذا العام”.

وأعلنت أن الجهاز التنفيذي الأوروبي سيقدم في الأسبوع المقبل “إستراتيجية جديدة” بشأن إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى دول المنشأ، وقالت “هذا مجال سنعمل فيه على زيادة العمل فيه”.