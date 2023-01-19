شابة مهاجرة: أُعدت إلى ليبيا واغتصبت وعلى أوروبا مساعدتي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قالت شابة مهاجرة، إنها أُعيدت إلى ليبيا بعد هربها منها وتعرضت هناك للاغتصاب، مطالبة الاتحاد الأوروبي بمساعدتها.

هذه هي كلمات فاطمة (اسم مستعار)، فتاة تبلغ من العمر 20 عامًا أنقذتها منظمة (هيومانتي) في كانون الأول/ديسمبر الماضي، والتي وردت شهادتها في التقرير الثالث الذي نشرته المنظمة الإنسانية اليوم الخميس عن نشاطها في مجال الإنقاذ.

وقالت فاطمة، إنه “في المرة الأولى التي حاولنا فيها الفرار، وصلت دورية ليبية، أخذ أفرادها نقودنا وأطلقوا النار على القارب الذي بدأ بالغرق”، مبينةً أن “شقيقيّ غرقا في ذلك الحادث، وبعد ذلك أمسكني الليبيون ووضعوني في السجن”.

وتابعت: “بعد أن دفعت لهم نقوداً، أخذوني إلى أحد المنازل، لكنهم باعوني بعد ذلك لرجل اغتصبني وأنا الآن حامل”، ثم “هربت لأن رجلاً آخر ساعدني بدفع ثمن الرحلة، وهذه المرة تم العثور علينا من قبل سفينة (هيومانتي1)”. واختتمت بالقول: “أطلب من الاتحاد الأوروبي أن يساعدني، فما لي من أحد في أوروبا”.