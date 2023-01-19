إيطاليا: رقم قياسي في تحويل عقود العمل منذ عشر سنوات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلنت مصادر إيطالية رسمية عن تسجيل رقم قياسي في زيادة عمليات تحويل عقود العمل منذ عشر سنوات.

وقال مرصد عدم الاستقرار التابع للمؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps)، في معطياته الخاصة بشهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي، إن “عمليات تحويل عقود العمل المؤقتة في الأشهر العشرة الأولى من عام 2022، بلغت 628 ألفاً، مما يدل على زيادة قوية جدًا مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، بنسبة 56٪”.

وذكرت المعطيات، أنه “في الفترة نفسها، تم تثبيت 98 ألفاً من علاقات التدريب المهني بعد أن وصلت إلى نهاية فترة التدريب”، والتي “تمثل زيادة بنسبة 6٪ مقارنة بمثيلاتها في العام السابق”.

وأشارت (Inps) إلى أن “في الأشهر العشرة الأولى لعام 2022، بلغت مجموعة التغييرات في العقود الدائمة (من عقود محددة المدة ومن التلمذة الصناعية) إلى حدها الأقصى خلال السنوات العشر الماضية، حتى أنها تجاوزت المستوى المرتفع السابق المسجل في عام 2019 أيضاً، بفضل تأثير ما دعي: مرسوم الكرامة”.