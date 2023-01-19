البرلمان الأوروبي يدعو لتشديد العقوبات على انتهاكات حقوق الإنسان في إيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ستراسبورغ ـ دعا نواب الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات الاتحاد الأوروبي على جميع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وجاء في نص القرار الذي تم تبنيه في جلسة اليوم بستراسبورغ برفع اليد، أن “ازدراء النظام الإيراني الفاضح للكرامة الإنسانية والتطلعات الديمقراطية لمواطنيه، فضلاً عن دعمه لروسيا، يتطلب مزيدًا من التعديلات في موقف الاتحاد الأوروبي تجاه إيران”.

وكان وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، قد قال في تصريحات متلفزة الخميس، إنه فيما يتعلق بإيران، “نحن نؤيد رد الفعل المتناسب”، فـ”كلما زاد عنف النظام كلما كان رد فعلنا أكثر صرامة”.