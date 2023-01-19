مسؤول إيطالي: عام 2029 سيكون هناك متقاعد واحد بين كل 1.3 عامل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مسؤول إيطالي، إن “الصورة التي تنقلها دائرة الضمان الاجتماعي للبلاد عام 2029 ليست إيجابية”.

هذا ما ورد على لسان رئيس المؤسسة الوطنية للضمان الاجتماعي (Inps) باسكوالي تريديكو، في مداخلته على طاولة الحوار بين الحكومة والشركاء الاجتماعيين بشأن المعاشات التقاعدية، التي انعقدت في روما اليوم الخميس.

ووفقاً لمصادر إعلامية، فقد ذكر تريديكو، أن “النسبة بين المتقاعدين والأشخاص النشطين ستنخفض عام 2029 من 1.4 إلى حوالي 1.3″، بل أنها من المتوقع أن “تصل عام 2050 إلى واحد مقابل واحد”.

كما أشار رئيس مؤسسة الضمان الاجتماعي إلى “وجود قضايا حرجة أيضًا في مجال إدارة الوظائف العامة والرواتب، التي تآكلت بسبب التضخم، وكذلك على صعيد نشاط التجار العاملين لحسابهم الخاص”.