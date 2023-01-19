إيطاليا: انخفاض واردات الشركات من الصناعة إلى الخدمات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أظهرت احصائية أجريت في إيطاليا، أن في عام 2020، انخفضت القيمة المضافة التي تنتجها الوحدات المحلية على نطاق وطني بنسبة 10.4٪ مقارنة بالعام السابق.

وقال المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء (إستات) في تقرير الخميس، إنه “بالتفصيل سجل وسط البلاد تراجعا بنسبة 14.4٪، وكذلك 10.5٪ في الجنوب، 9.5٪ في الشمال الشرقي و8.9٪ في الشمال الغربي”.

وذكر التقرير أن “الانخفاض المسجل في وسط إيطاليا هو الأكبر في قطاع الصناعة (بنسبة 11.5٪ مقابل 7.3٪ في الشمال الغربي، 6.5٪ في الجنوب و6.2٪ في الشمال الشرقي)”، أما “في قطاع الخدمات فقد كان التقلص بنسبة 16.0٪ مقابل 12.8٪ في الجنوب، 12.7٪ في الشمال الشرقي و10.1٪ في الشمال الغربي”.

وأضاف المعهد الإحصائي، أن “الانكماش شمل الوحدات المحلية العاملة في قطاعي الصناعة والتشييد (باستثناء مقاطعة كامبانيا التي سجلت زيادة بـ1.2٪) وكذلك في التجارة والخدمات في جميع الأقاليم، بينما سجلت مقاطعتي توسكانا (وسط) وليغوريا (شمال) أكبر الخسائر”.

وأشارت المعطيات إلى أن “في وسط البلاد، انخفضت القيمة المضافة للشركات الأجنبية متعددة الجنسيات بنسبة 20٪ والشركات الإيطالية بنسبة 12.4٪”. وقد “بلغت نسبة الانخفاض في الجنوب 13٪ و8.1٪ على التوالي”. وكذلك “بين المدن، بلغ الانخفاض 13٪ في روما و6.2٪ في ميلانو”. وتابع: “كانت الوحدات المحلية في مدن البندقية، جنوة وفلورنسا الأكثر تضررا”، كما “يبرز المركز أيضًا من ناحية أعلى انخفاض من حيث حجم الأعمال (بنسبة 16.5٪)، يليه الشمال الغربي (بـ10.3٪)، الجنوب (10.0٪) والشمال الشرقي (0.9٪)”، في حين “شهد المتوسط ​​الوطني انكماشا في حجم الأعمال بنسبة 11.3٪ على أساس سنوي”.