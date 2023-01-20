مستثمر إيطالي: صعوبات أمام الناتج المحلي الإجمالي بالنصف الأول ثم انتعاش قوي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ قال مستثمر إيطالي، إن النصف الأول للعام الجاري، “سيتميز بالصعوبات” من حيث الناتج المحلي الإجمالي، لكن اعتبارًا من النصف الثاني “يجب أن يتعافى الاقتصاد بقوة”.

وأضاف رئيس اتحاد الصناعيين الايطاليين (كونفيندوستريا)، كارلو بونومي في تصريحات إذاعية، أنه “يخشى تباطؤ الاستثمارات”. وأعرب عن “الأمل بأن تكون هناك تدخلات حكومية لدعم قطاع الأعمال”.

وأوضح بونومي إن تضخمنا “الناجم عن الواردات”، والمرتبط “في المقام الأول بتكاليف الطاقة، قد يصل في نهاية العام إلى 5٪ أو 6٪” إذا لم ترتفع أسعار الطاقة”. واختتم مشيراً الى أن “سعر الغاز إذا ظل عند مستوياته الحالية، فقد ينخفض ​​التضخم بشكل حاد في النصف الثاني من العام”.