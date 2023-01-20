تاياني: بعد سقف سعر الغاز سيأتي خفض التضخم

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنطونيو تاياني، أنه بعد وضع سقف لأسعار الغاز، سيكون هناك تخفيف لحجم التضخم.

وقال نائب رئيس الوزراء في حديث متلفز الجمعة، إن “الحكومة تعمل على تخفيف المعاناة التي تسببها الحرب للعائلات والشركات الإيطالية، وبشكل خاص فيما يتعلق بتكلفة الطاقة”، وأنه “لحسن الحظ تمكنا حتى الآن من تحقيق نجاح مهم من خلال وضع سقف لسعر الغاز، الذي لابد لأسعاره أن تنخفض، وبالتالي أعتقد أنه سيكون هناك أيضاً انخفاض في التضخم، وهو أمر لا مفر منه”.

ثم أكد رئيس الدبلوماسية الإيطالية القول: “أعتقد أنه سيكون هناك انتعاش ابتداء من شهري نيسان/أبريل وأيار/مايو”، مبيناً أن “من شأن هذا أن يجعل الوضع الاقتصادي أقل تعقيداً”.