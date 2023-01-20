مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يستعرض الاثنين الأوضاع بأوكرانيا ومنطقة الساحل واثيوبيا وإيران

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- سيلتئم مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي يوم الاثنين القادم، برئاسة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، لمناقشة قضايا من بينها تطورات الحرب بأوكرانيا والأوضاع في منطقة الساحل واثيوبيا وإيران، حسبما أفادت مذكرة صدرت في بروكسل.

وأشارت المذكرة، إلى أن رؤساء دبلوماسية الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي “سيتبادلون وجهات النظر حول العدوان الروسي على أوكرانيا وحول منطقة الساحل والدول الساحلية لغرب إفريقيا”.

كما “سيتم إطلاع المجلس الاوروبي على الشؤون الجارية، مع التركيز على إيران وأرمينيا وأفغانستان وفنزويلا والجبل الأسود وإثيوبيا”.

وسيجري وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، خلال غداء عمل، “تبادلا غير رسمي” لوجهات النظر مع رئيس الوزراء الفلسطيني.