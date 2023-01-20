كروزيتّو لأمين عام الناتو: سنواصل القيام بدورنا في دعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال وزير الدفاع الإيطالي غويدو كروزيتّو إنه أعاد للأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) يانس ستولتنبرغ التأكيد على أن “إيطاليا، إحدى الدول الرائدة في الحلف، ستواصل دعم أوكرانيا وشعبها. سنواصل القيام بدورنا”.

جاء ذلك على هامش اجتماع مجموعة الاتصال الدولية لدعم أوكرانيا الجمعة بقاعدة رامشتاين بألمانيا، حسبما أفادت وزارة الدفاع الإيطالية في تغريدة على منصة التواصل (تويتر).

كما أعلن كروزيتّو أنه شدد في لقاء على هامش الاجتماع مع نظيره الاوكراني، على “اننا لن نترككم وحدكم أمام العدوان الجبان. نحن إلى جانب الشعب الأوكراني وسنظل إلى جانبه في الدفاع عن الديمقراطية والحرية”.