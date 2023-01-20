برلماني إيطالي يسأل وزير الداخلية عن مسؤولية إنقاذ المهاجرين

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ طالب برلماني إيطالي وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي بأن يوضح للبرلمان “من كان سينقذ المهاجرين الذين تنتشلهم سفن المنظمات غير الحكومية في عرض البحر، لو مُنعت من ذلك”. في إشارة إلى المرسوم الوزاري الذي يقيّد عمل المنظمات الإنسانية.

وقال فيليبرتو تزاراتّي، رئيس كتلة حزب “تحالف الخضر ـ يسار” في لجنة الشؤون الدستورية بمجلس النواب، في تصريحات متلفزة الجمعة، “نريد أن نعرف من كان سينقذ الـ15 ألف شخص، الذين وصلوا إلى شواطئنا على متن سفن المنظمات غير الحكومية، نظرًا لأن عملية (بحرنا) التي تم تعليقها بشكل شرير من قبل حكومة يمينية!”.

وتابع: “لذلك، نود أن نفهم كيف سيتم تنفيذ عمليات الإغاثة التي تضمنها المنظمات غير الحكومية، من خلال هيئتنا المعنية بحماية الموانئ، التي تضم في الواقع أشخاصاً محترفين ورائعين يتمتعون بسمات إنسانية، لكن من الواضح أنهم يفتقرون إلى الوسائل الكافية”.

وخلص تزاراتّي متسائلا: “فمن يا ترى سيحل محل من يؤدي العمل الثمين للمنظمات غير الحكومية الناشطة في البحر المتوسط​​؟”.