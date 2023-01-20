بوريل: بوتين يحملني مسؤولية الدعم العسكري الأوروبي لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل- قال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيف بوريل إن رئيس الاتحاد الروسي فلاديمير بوتين يحمِّله “المسؤولية المباشرة” عن “مشاركة” دول التكتل الأوروبي الموحد في المساعدات العسكرية لأوكرانيا.

وقال بوريل، متحدثا أمام منتدى الاقتصاد الجديد (NEF) في مدريد “أريد أن أحيي وكالات الاستخبارات الروسية التي ستستمع بالتأكيد إلى حديثي وستستخدم لاحقًا كل كلمة أقولها مشوهة لتضعني في أسوأ المواقف”.

وأضاف منسق السياسة الخارجية الاوروبية “حسنًا، سيداتي وسادتي، هل ما فعلته يستحق كل هذا؟ ربما فعلت شيئا ما لكي أستحق هذا التكريم. الرئيس فلاديمير بوتين سيوافق بالتأكيد على أن شيئًا ما قد تم القيام به، لأن في محادثاته الخاصة وبعض تصريحاته العامة يضعني مسؤولاً بشكل مباشر” عن المساعدات العسكرية الأوروبية لأوكرانيا.