الاتحاد الأوروبي بصدد اعداد الحزمة العاشرة من العقوبات على روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بروكسل-يدرس الاتحاد الأوروبي حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا بسبب الحرب في أوكرانيا، وهي العاشرة من نوعها بعد مرور 11 شهرا على الغزو الروسي.

ولكن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي أشار إلى أنه من غير المتوقع الإعلان عن الحزمة خلال مجلس الشؤون الخارجية يوم الاثنين المقبل.

وقال: “أنا متأكد من أن بعض الدول الأعضاء لديها أفكار بشأن الحزمة العاشرة”، متوقعا إعلانها أنه قبل 24 شباط/فبراير، والذي سيصادف مرور عام على بدء الحرب الشاملة في أوكرانيا، أو في تاريخ آخر محتمل وهو 3 شباط/فبراير، موعد انعقاد قمة الاتحاد الأوروبي-أوكرانيا.