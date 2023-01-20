اليونسكو: تخصيص اليوم الدولي للتعليم هذا العام للأفغانيات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باريس-نيويورك- أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو) تخصيص اليوم الدولي للتعليم هذا العام، الذي يوافق 24 كانون الثاني/يناير، للاحتفاء بالفتيات والنساء الأفغانيات، وذلك لتجديد دعوتها لـ”استعادة حقهن الأساسي في التعليم على الفور”.

ونقل المكتب الإعلامي للأمم المتحدة عن المديرة العامة لليونسكو، أودري أزولاي في بيان بهذا الخصوص، أنه: “لا ينبغي لأي بلد في العالم أن يمنع النساء والفتيات من الحصول على التعليم. التعليم حق إنساني عالمي ينبغي احترامه. يقع على عاتق المجتمع الدولي مسؤولية ضمان استعادة حقوق الفتيات والنساء الأفغانيات دون تأخير. يجب أن تتوقف الحرب ضد المرأة”.

وستستضيف اليونسكو فعالية في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، بمساهمة من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وكذلك مديرة اليونسكو، وستخصص حلقة النقاش الأولى لمسألة تعليم الفتيات والنساء في أفغانستان.

وتقدر المنظمة الاممية أن 80% من الفتيات والشابات الأفغانيات في سن الدراسة- أي نحو 2.5 مليون- خارج المدرسة حاليا، بسبب قرار سلطات الأمر الواقع بمنعهن من الالتحاق بالمدارس الثانوية والجامعات.

وأشارت اليونسكو إلى أن حملة المناصرة التي أطلقتها وصلت إلى أكثر من 20 مليون أفغاني بهدف زيادة الوعي العام بالحق في التعليم بالنسبة للشباب والكبار، وخاصة المراهقات والنساء.

كما دخلت اليونسكو في شراكة مع المنظمات غير الحكومية على الأرض، حيث قدمت المحتوى والتمويل لنشر حملة محو الأمية المجتمعية التي استهدفت 25 ألفا من الشباب والبالغين في المناطق الريفية، بما في ذلك المراهقات فوق سن 15 والنساء.

وفي سبيل الوصول إلى أكبر عدد ممكن من الفتيات والنساء، تعمل اليونسكو أيضا على توفير التعليم عن بعد من خلال وسائل الإعلام الأفغانية، وخاصة المحطات الإذاعية. فالراديو متاح لأكثر من ثلثي السكان ومتوفر في المنازل.

وبفضل العديد من المانحين، تدعم اليونسكو إنتاج محتوى يراعي النزاعات، والاحتياجات الإنسانية والصحية والتعليمية، بهدف الوصول إلى ستة ملايين أفغاني على الأقل، مع التركيز بشكل خاص على النساء والفتيات. ويشمل ذلك، الدعم المباشر لمحطة إذاعية تقودها النساء ستنتج أكثر من 200 ساعة من المحتوى التعليمي شهريا مخصص للفتيات والنساء، يتم بثه إلى ثماني مقاطعات على الأقل في جميع أنحاء البلاد عام 2023.