وزير الدفاع الإيطالي: تصعيد محتمل للصراع العسكري والتزام مشترك بدعم أوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- شدد وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو على أن “كل يوم مهم لحل الأزمة الحالية” بين كييف والكرملين، وقال “نتوقع تصعيدًا للحرب في الأسابيع المقبلة مع زيادة هائلة في الهجمات البرية التي ستضاف إلى الهجمات الصاروخية التي نفذتها روسيا في الآونة الماضية”.

وقال الوزير، اليوم في اجتماع مجموعة الاتصال الدولية الداعمة لأوكرانيا في قاعدة رامشتاين بألمانيا، “ناقشت أكثر من 40 دولة، من حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي وأيضا غير أوروبية، تطور الصراع المستمر والاحتياجات الجديدة والوشيكة التي أبدى الحلفاء تصميمًا راسخًا على مواصلة دعم المقاومة الأوكرانية ضد العدوان الروسي. في الواقع، أكد جميع المشاركين دعمهم الكامل للشعب الأوكراني الذي يقاتل للدفاع عن سيادته والقيم الديمقراطية للغرب”، حسبما نقلت عنه وزارة الدفاع الإيطالية.

وأضاف “نحتاج إلى الانتقال من الأقوال إلى الأفعال في أقرب وقت ممكن”، موضحًا أن “كل دولة ستساهم من خلال توفير المعدات العسكرية (البطاريات المضادة للصواريخ والمركبات البرية) لمساعدة الدفاع الأوكراني لمواجهة تفاقم للصراع قد يحدث في الأشهر المقبلة. كما سيتم إرسال مواد مدنية مثل المولدات الكهربائية والخيام والملابس”.