رئيس إيطاليا: دور للثقافة في بعدها العالمي في بناء السلام العادل

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-في إشارة إلى الحرب الروسية على أوكرانيا، قال رئيس الجمهورية الإيطالية سيرجو ماتّاريلا “إننا ندرك أنه في بناء السلام العادل، ينبغي على الثقافة في بعدها العالمي أن تلعب دورًا في سد الفجوات وإعادة بناء الاحترام والتعايش وتوحيد الرجال”، مشيرا إلى أن الأمر يتعلق بالاستفادة القصوى مما وصفته الكاتبة مارغريت يورسنار، بـ “الاحتياطيات المتراكمة ضد شتاء الروح”.

وأضاف رأس الدولة الإيطالية، خلال حفل تقديم مدينتي بيرغامو-بريشيا عاصمة للثقافة لهذا العام “نعيش في أوروبا مجددا مأساة الحرب، التي كنا نأمل أنها صارت إلى الأبد في أرشيفات التاريخ، بعد الأهوال التي عرفناها حينها”.