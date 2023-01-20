تاياني في زيارة لمصر السبت

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- يزور نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني دولة مصر في يومي غد السبت وبعد غد الأحد، وهي الأولى ذات طابع ثنائي لوزير خارجية إيطالي منذ حادثة مقتل الباحث جوليو ريجيني في القاهرة أوائل عام 2016.

ويتضمن برنامج زيارة رئيس الدبلوماسية الإيطالية للقاهرة اجتماعا مع نظيره المصري سامح شكري ولقاء مع رجال الأعمال الايطاليين في مقر السفارة.

وبالإضافة إلى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك وعلى رأسها أزمة ليبيا التي تعتبر أولوية بالنسبة لروما، سيركز تاياني على تعزيز التعاون الاقتصادي بين روما والقاهرة، مع إيلاء اهتمام خاص لقطاع الطاقة، حيث تأتي الزيارة بعد حوالي أسبوع من إعلان (إيني) و(شيفرون) الامريكية عن كشف جديد للغاز الطبيعي في منطقة امتياز (نرجس) البحرية، بعد سبعة أعوام من اكتشاف عملاق الطاقة الإيطالي لحقل ظهر الضخم، الذي عزز من موقع مصر ضمن كبرى الدول المنتجة للغاز الطبيعي في منطقة المتوسط.