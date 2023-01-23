وزير إيطالي: ميلوني ساهمت في تجاوز خلافات لبروكسل مع وارسو وبودابست

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تحدث وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو عن دور لرئيسة الوزراء جورجا ميلوني لتجاوز خلافات بين المؤسسات الاوروبية من جهة وحكومتي بولندا وهنغاريا اليمينيتين من جهة أخرى، دون الإفصاح عما قامت به بالضبط.

وينتمي كروزيتّو إلى حزب ميلوني (إخوة إيطاليا) القومي اليميني والذي يتمتع بعلاقات جيدة مع الحكومتين في وارسو وبودابست المتهمتين بتراجع النظام الديمقراطي.

وقال كروزيتّو في تصريح متلفز “لا أحد يقول إلى أي مدى خدمت مصداقية ميلوني في أوروبا مع (رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور) أوربان وبولندا لإطلاق إجراءات أوروبية كانت عالقة، مما سمح لرئيسة المفوضية فون دير لاين ورئيسة البرلمان الأوروبي ميتسولا بتحقيق نتائج لم تتحقق أبدًا في السابق”.

وأضاف وزير الدفاع “لا نتحدث في العادة عن أخبارنا الإيجابية، وهذا ينطبق على الجميع، نحن دائما نرمي الطين على بعضنا البعض. هذه الحكومة تقوم بأشياء مهمة على الصعيدين الدولي والوطني”.