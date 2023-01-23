رئيس إيني: الاستقلال عن الغاز الروسي في شتاء العام القادم والجزائر شريك استراتيجي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

الجزائر العاصمة- أعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة (إيني) للطاقة، كلاوديو ديسكالزي عن “الثقة” في تمكن إيطاليا من الاستقلال عن امدادات الغاز الطبيعي من روسيا، واصفا الجزائر بـ”الشريك الاستراتيجي” في هذا المجال.

وقال ديسكالزي للصحفيين الاثنين في العاصمة الجزائرية، ردا على سؤال بهذا الصدد؟ “الأمور تسير على هذا النحو”، وبالتالي تحقيق هدف الاستقلال عن موسكو سيتم في “شتاء 2024 -2025”.

وأردف الرئيس التنفيذي لعملاق الطاقة، الذي تسيطر وزارة المالية والاقتصاد على أسهمه، “أود أن أقول إنه من خلال الاستمرار على هذا المنوال، ستسير الأمور في الاتجاه الصحيح “.

وقال مع الجزائر “نقوم بتحديث الاتفاقات سنويا بشأن كميات الغاز التي التزمت بها السلطات الجزائرية”، حيث تم “تسليم 3 مليارات متر مكعب إضافية من الغاز في العام الماضي، و 3 مليارات أخرى في عام 2023 وهكذا”، مذكر بأنه “قبل عامين أعطت الجزائر حوالي 21 مليار متر مكعب لإيطاليا، والآن تعطينا 25 مليارًا، وسنصل إلى 28 مليارًا العام المقبل وبعد ذلك في 2024-2025 سنتجاوز هذا الرقم مرة أخرى. الجزائر حقًا شريك استراتيجي يساعد إيطاليا كثيرًا”.