إعلان مشترك وأربع مذكرات تفاهم وتعاون بين إيطاليا والجزائر

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-الجزائر–تمّ الاعلِان اليوم عن التوقيع في العاصمة الجزائرية على “إعلان مشترك وأربع مذكرات تفاهم وتعاون تشمل عدة قطاعات” بين إيطاليا والجزائر، وذلك خلال زيارة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني للبلد بشمال أفريقيا، التي بدأت أمس الاحد والتقت اليوم الاثنين رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وأفادت وكالة الانباء الجزائرية الرسمية بأن التوقيع على الإعلان المشترك جاء “بمناسبة الذكرى العشرين للإمضاء على معاهدة الصداقة، حسن الجوار والتعاون، من طرف رئيس الجمهورية تبون، ورئيسة مجلس وزراء إيطاليا”.

وأضافت “كما تم التوقيع على مذكرتي تفاهم بين مجمع سوناطراك والمجمع الإيطالي إيني، تخص الأولى تحسين شبكات الربط الطاقوي بين الجزائر وإيطاليا من أجل الانتقال الطاقوي المستدام، بينما تتعلق الثانية بالتعاون التكنولوجي لخفض إحراق الغاز والتثمين وتقنيات أخرى لخفض الانبعاثات”.

وأشارت الوكالة إلى أنه “تم التوقيع أيضا على مذكرة تفاهم بين الوكالة الفضائية الجزائرية والوكالة الفضائية الايطالية، للتعاون في مجال الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية”.

وتشمل الاتفاقيات الموقعة كذلك “مذكرة تفاهم وتعاون بين مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري والكونفدرالية الاقتصادية والصناعية الإيطالية”.

يشار إلى أن آخر قمة حكومية بين البلدين انعقدت في صيف العام الماضي بالجزائر العاصمة شهدت توقيع 14 اتفاقية تعاون ومذكرات تفاهم وإعلانات نوايا شملت تطوير الاستثمار وقطاعات الطاقة والطاقات المتجددة والمناجم والتعاون الثنائي في مجال القضاء والوقاية من الفساد ومكافحته والمعرفة والمؤسسات الناشئة وقطاع الصناعة الصيدلية والصناعة والتكنلوجيا. كما تم التوقيع خلال القمة الحكومية، إبان حكومة ماريو دراغي، على اعلان نوايا في مجال التعليم العالي والبحث العلمي ومذكرات تفاهم بمجالات التعاون الدبلوماسي والتنمية الاجتماعية وتكافؤ الفرص والاسرة وحماية التراث التاريخي والثقافي.