إيطاليا: لا التزامات بإرسال دبابات لأوكرانيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أشار نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني إلى أن إرسال دبابات إلى أوكرانيا هي مسألة “يتعين معالجتها بشكل ثنائي من قبل الدول المعنية”، مؤكدا عدم وجود التزامات من جانب روما تجاه كييف بهذا الصدد.

وأكد تاياني في تصريحات مساء أمس على أن سلطات بلاده “ستحترم الالتزامات التي تم التعهد بها” تجاه أوكرانيا. وقال ” كان لدينا تصويت في البرلمان يخول الحكومة إرسال معدات عسكرية حتى نهاية هذا العام”، مضيفا “لقد قامت إيطاليا بدورها وستواصل القيام بذلك، مع أن الهدف الرئيسي يظل تحقيق السلام”.

ورأى رئيس الدبلوماسية الإيطالية أن السلام “يمر عبر استقلال أوكرانيا”، وقال “إذا كان الدفاع عن الاستقلال يعني النصر، فهو نصر. وأعتقد أن على الأطراف الجلوس حول طاولة تفاوض، فنحن معنيون بسلام عادل” بين كييف والكرملين.