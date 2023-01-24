إيطاليا تنظم مؤتمرا لتعزيز دورها بمنطقة غرب البلقان

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- تستضيف مدينة تريستي (شمال شرق) اليوم الثلاثاء مؤتمرا لـ”تعزيز دور إيطاليا في غرب البلقان” ومن أجل دعم “عملية التكامل الأوروبي والنمو الاقتصادي لدول المنطقة”، يخاطب جلسته الافتتاحية نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية، أنطونيو تاياني.

كما من المقرر أن ترسل كل من رئيسة الوزراء جورجا ميلوني والمفوض الأوروبي لسياسة الجوار والتوسع، أوليفر فارهيلي رسالة فيديو إلى المؤتمرين.

وتتوزع أعمال المؤتمر على أربع جلسات نقاش، هي: أهداف الشراكة الإيطالية – غرب البلقان، الأدوات والفرص لنظام الدولة الإيطالية، دور نظم الإنتاج الوطنية، الأدوات الدولية لدعم النمو الاقتصادي للمنطقة.