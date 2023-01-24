إيطاليا: وصول أكثر من 90 مهاجراً إلى لامبيدوزا في بضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ أعلنت مصادر أمنية إيطالية عن عملية رسوّ ثالثة خلال ساعات قليلة، لقارب هجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه “تم تتبع اثنين وعشرين مهاجراً ينتمون إلى جنسيات مختلفة من قبل عناصر قوات الشرطة المالية في منطقة جزيرة كونيليي”، جنوب غرب لامبيدوزا، والتي “تمكن المهاجرون من الوصول إليها بشكل مباشر، وبدون التمكن من العثور على أثر للقارب الذي استخدم لعملية العبور”.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “من بين مجموعة المهاجرين، هنا 4 نساء أيضا”، مبينةً أنه “بالنسبة لهؤلاء أيضًا، كما حدث للسبعين مهاجراً الذين وصلوا على دفعتين خلال الليل، تم ترتيب نقلهم إلى النقطة الساخنة في منطقة إمبرياكولا، التي يوجد فيها الآن حوالي 140 ضيفًا”.

وخلصت المصادر الى القول، إن “في الأيام الأخيرة، تم تفريغ المبنى عمليا، والموضوع تحت تصرف محافظة أغريجينتو، والذي تديره بالاتفاق مع وزارة الداخلية.