المنقوش تلتقي السفير الإيطالي استعدادا لزيارة مرتقبة لرئيسة الوزراء

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت السلطات في طرابلس أن وزيرة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، نجلاء المنقوش استقبلت اليوم الثلاثاء سفير إيطاليا لدى ليبيا جوزيبّي بُوتشينو غريمالدي.

وحسب تغريدة للخارجية الليبية نشرتها على منصة (تويتر)، فإن اللقاء جرى “لمناقشة الاستعدادات اللوجستية لزيارة وفد رفيع المستوى برئاسة رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني إلى ليبيا”.

وكانت ميلوني قد أعلنت خلال زيارتها للجزائر عن زيارات ستقودها في وقت لاحق إلى دول الشمال الافريقي في إطار خطة تنمية مزمعة، أطلقت عليها اسم (خطة ماتّي لأفريقيا)، ولكنها لم تحدد تلك الدول وموعد زياراتها.