إيطاليا: مرسوم إرسال الأسلحة لأوكرانيا لا يزال شفوياً

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت إيطاليا على لسان وزير دفاعها غويدو كروزيتّو، إن، المرسوم الخاص بإرسال الأسلحة أوكرانيا لا يزال غير مكتوب، ومن المقرر أن يكون جاهزًا في الأسابيع القليلة المقبلة.

وفي تصريحات من عاصمة مقاطعة صقلية (جنوب) الثلاثاء، بعد لقائه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدولة لشؤون الدفاع القطري، خالد بن محمد العطية، أضاف الوزير كروزيتّو مخاطباً الصحفيين: “لقد قرأت أخباراً كثيرة في الصحف حول المساعدات العسكرية لأوكرانيا، ويبدو أن زملائكم على دراية أكبر من وزير الدفاع بالأمر”.

وأكد القيادي في حزب (إخوة إيطاليا)، أنه “لم تتم صياغة أي مرسوم حتى الآن خطياً، وسيُكتب في المستقبل”، خلال أسابيع، بينما “نقوم في الوقت الحالي بتقييم الأمر مع البلدان التي نشترك معها بمساعدة أوكرانيا وتزيدها بما هو مطلوب بشكل أكبر”، وذلك “لا يشمل الأسلحة فقط، بل المساعدات بجميع أنواعها، كمولدات الطاقة الكهربائية أو الخيام”.

وخلص وزير الدفاع الى القول: “نحن نعد أيضًا معونات مدنية ومساعدات ملموسة، والتي سيتم إضفاء طابع رسمي عليها في الأسابيع المقبلة”.