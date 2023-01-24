سيناتور إيطالي: خطة ماتّي الطاقية لاستئناف دورنا التاريخي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد سيناتور إيطالي، أن على بلاده أن “تستأنف وظيفة تاريخية، سيراً على خطى (مؤسس مجموعة إيني للطاقة، إنريكو) ماتّي”، إلى جانب “بناء سياسة شراكة مع العديد من البلدان المنتجة للطاقة، مما يضمن لها دخلاً عادلاً”.

وأعلن نائب رئيس مجلس الشيوخ ماوريتسيو غاسباري في تصريحات متلفزة الثلاثاء، أنه “في الوقت الذي نفذت فيه شركات الطاقة الأمريكية الكبيرة متعددة الجنسيات سياسة عنيفة، وشراء النفط بأسعار منخفضة، اقترحت إيطاليا بدلاً من ذلك، مع ماتّي، نوعًا من التحالف الذي ينطوي على احترام أكبر للدول المنتجة”.

وقال غاسباري، إن “خطة ماتّي التي نقترحها، تهدف أيضاً إلى تجنب تدفقات الهجرة غير المنظمة، وفي الوقت نفسه، تساعد إيطاليا في الحصول على مزايا للطاقة المشتراة من البلدان المجاورة”، وأنه “نظرًا لموقعها في منطقة المتوسط​​، فإن إيطاليا في وضع مثالي لتكون مستوردًا للطاقة أيضاً، ليتم توزيعها من ثم على الدول الأخرى”.

وخلص القيادي في حزب (فورتسا إيتاليا) الى القول، إن هذه الخطة تأتي “حتى لا نعتمد فقط على النصف الشرقي للكرة الأرضية، الذي يشهد الآن صراعات تؤدي إلى زيادة أسعار الغاز أيضاً”.