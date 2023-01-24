إيطاليا: رسوّ 39 مهاجراً آخرين في لامبيدوزا ليصبحو 180 ببضع ساعات

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

باليرمو ـ قالت مصادر أمنية إيطالية إن عمليات إنزال المهاجرين على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، تتوالى بلا هوادة.

وأضافت المصادر ذاتها، أنه “بعد وصول 92 مهاجرا بين الليلة الماضية وفجر اليوم الثلاثاء، اعترض زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية، قارب هجرة آخر، يحمل على متنه 39 شخصاً”، وذلك “على بعد حوالي 9 أميال بحرية عن جُزيرة لامبيوني”، الكائنة وسط الفضاء البحري الفاصل بين جزيرة لامبيدوزا وتونس.

وذكرت المصادر الأمنية، أن “المهاجرين، ومن بينهم امرأة، كانوا يبحرون على غير هدى، على متن قارب صغير طوله ثمانية أمتار”، مبينةً أنه “بعد إجراء الفحوصات الطبية الأولى عليهم، على في رصيف فافالورو، تم ترتيب عملية نقلهم إلى منطقة إمبرياكولا الساخنة”، التي “ارتفع عدد ضيوفها في غضون ساعات قليلة إلى 180 شخصاً”.