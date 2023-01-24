وزير إيطالي: مصر ستتعاون معنا في قضية ريجيني 100٪

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما ـ أكد وزير إيطالي، أن مصر ستتعاون معنا 100٪ في قضية مقتل طالب الدكتوراه جوليو ريجيني، وتقدم لنا إجابات واضحة بهذا الشأن.

وفي تصريحات متلفزة الثلاثاء، حول إمكانية تحقيق العدالة والحقيقة في وفاة الشاب ريجيني، أعرب وزير الدفاع غويدو كروزيتّو، عن “الاعتقاد بأن هناك رغبة من جانب مصر للتعاون بنسبة 100٪ مع إيطاليا”، وذلك “لأن هناك حاجة لأن تتحدث البلدان مع بعضهما البعض”.

وأضاف الوزير كروزيتّو، أنه يضاف الى ما سلف ذكره، “إدراك السلطات المصرية مدى أهمية قضية ريجيني بالنسبة للحكومة الإيطالية ولشعب إيطاليا، بأسره”، وكذلك “لأن هذا الأمر يندرج ضمن المنظور الأمني لمنطقة المتوسط وشمال إفريقيا، على وجه التحديد”.

وخلص الوزير القيادي في حزب (إخوة إيطاليا) الى القول، إنه “لهذا السبب، لديهم (سلطات القاهرة) كل الاهتمام والإرادة لتقديم إجابات واضحة وجادة لنا في أسرع وقت ممكن”.