بعثة أطباء قلب إيطاليين إلى بنغازي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

بنغازي ـ أعلنت السفارة الإيطالية في ليبيا أنه في إطار الأنشطة الخاصة بالمركز الوطني لأمراض القلب في بنغازي، تم في الأيام الأخيرة الماضية تنفيذ مهمة إيطالية مخصصة لفحص أطفال يعانون من أمراض القلب الخلقية.

وأضافت السفارة الإيطالية في تغريدة على مدونة (تويتر)، أنه “خلال زيارة الدكتورتين ريتا كالاتشورا وتشينسيا بيرتي، تم الكشف على 110 مرضى، واختيار مجموعة منهم للمهمة القادمة لجراحة القلب للأطفال، التي ستجرى في بنغازي في شهري شباط/فبراير وآذار/مارس 2023”.

وجاء في التغريدة، أنه “تم إطلاق هذا التعاون خلال الحرب الأهلية الليبية عام 2020، بناء على دعوة من الأمم المتحدة لفريق جراحة القلب الإيطالي”، وأنه “تم منذ ذلك الحين، القيام بثلاث بعثات لجراحة القلب للأطفال، خضع فيها 80 مريضا لعمليات جراحية”، وكذلك “زيارتين لكشف صحي عام على فئة الأطفال من السكان”.

وأشارت السفارة إلى أنه “كجزء من الاتفاقية المبرمة مع المستشفى الليبي، قام خمسة أفراد من طاقم التمريض المتخصص بالعناية المركزة للأطفال، في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2022 بإتمام فترة تدريب بالمركز المتوسطي لأمراض القلب (الطفل يسوع في تاورمينا)، وفي عام 2023 حظي طبيبان بالموافقة على حضور سنوي طوعي في هذا المركز”.

وذكر بيان السفارة، أنه “تم تنفيذ جميع البعثات بصيغة عمل تطوعي من قبل العاملين الصحيين (أطباء، تقنيين وممرضين) والقادمين من مرافق طبية إيطالية مختلفة”.

وبهذا الصدد، قال أعضاء الفريق الصحي، إنه “منذ زيارتنا الأولى لليبيا، نُفذت جميع الأنشطة بروح تعاون كبير وحماس، أعاد الأمل بالحياة لعديد من الأطفال الصغار المصابين بأمراض القلب الخلقية في حالة متقدمة”.

وتابعوا: “نرجو التمكن خلال عام 2023 من القيام بعمليات جراحية لما لا يقل عن 100 مريض”. واختتم الكادر الصحي بالقول: “نحن فخورون وسعداء بالنتائج التي تم الحصول عليها وكذلك لإعادة تفعيل تخصص بقي لفترة طويلة متوقفاً في ليبيا بسبب عدم الاستقرار السياسي وغياب الأمن”.