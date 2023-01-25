عمدة روما يلتقي مسؤول المكتب الدولي للمعارض في إطار ترشح العاصمة لإكسبو 2030

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلن عمدة العاصمة الايطالية روبرتو غوالتييري أنه استقبل أمس الأمين العام للمكتب الدولي للمعارض ديمتري كيركنتزيس، لبحث ملف استضافة روما لإكسبو 2030.

وقال غوالتييري، مخاطبا الأربعاء (يوم الفندقة) بتنظيم من فيدرالية فنادق روما، نحن “جاهزون ومصممون بالفوز بتحدي الاجماع بين الدول المصوتة بفضل جودة مشروع الترشح”، مشيرا إلى أن كيركنتزيس سيلتقي اليوم رئيسة الوزراء جورجا ميلوني.

وأضاف “عندما تبدأ زيارة البعثة (للمكتب الدولي للمعارض) في نيسان/أبريل، يجب أن نكون مستعدين، كما كنا مستعدين في اجتماعات هذه الأيام مع كيركنتزيس، وهو تحد لا تواجهه المؤسسات متحدة فحسب، بل أيضا المجتمع المدني والقوى المنتجة “.

وتنافس روما، التي تقدمت بطلب الاستضافة تحت شعار “المدينة الافقية: التجدد الحضري والمجتمع المدني”، مدن بوسان (كوريا الجنوبية) وأوديسا (أوكرانيا) والرياض (المملكة العربية السعودية).