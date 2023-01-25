فرنسا وألمانيا وبريطانيا وأمريكا: دعم كامل لجهود بيدرسن للسلام في سورية

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

واشنطن-أعلن بيان مشترك لوزارات الخارجية في فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة “تجديد الدعم الثابت لجهود المبعوث الخاص للأمم المتحدة غير بيدرسن للتوصل إلى حل سياسي للصراع السوري بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254″، وذلك غداة لقاء لممثلي هذه الدول على مستوى المبعوثين في جنيف مع المبعوث الأممي.

وأضاف البيان، الذي نشرته وزارة الخارجية الامريكية “أعربنا عن التزامنا الراسخ بتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن رقم 2254 ، بما في ذلك وقف إطلاق النار على مستوى الوطني، والإفراج عن أي محتجزين تعسفيًا، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة والحاجة إلى تهيئة الظروف لعودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين والمشردين داخليا، بما يتفق مع معايير الأمم المتحدة”.

وشدد بيان الدول الغربية على أن “قرار مجلس الأمن 2254 يظل الحل الوحيد للصراع القابل للتطبيق”، وقالت “نتطلع إلى العمل مع الشركاء في المنطقة والمعارضة للمشاركة بشكل كامل في هذا الإطار، بما في ذلك عملية خطوة بخطوة متبادلة، من خلال المبعوث الخاص للأمم المتحدة لضمان أن يبقى الحل السياسي الدائم في المتناول”.