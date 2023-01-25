مؤسسة ميد-أور: توقيع خطاب نوايا مع الأردن

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعلنت مؤسسة (ميد أور Med-Or) الإيطالية، المختصة بالتعاون الدولي مع الشرق الأوسط والبحر المتوسط، اليوم الأربعاء توقيع “خطاب نوايا” مع المملكة الأردنية الهاشمية “للتعاون في عدد من المجالات الأكاديمية والمهنية والتقنية التي يتطلبها سوق العمل الأردني”.

وأشارت المؤسسة في بيان بهذا الصدد، إلى أن الموقعين على خطاب النوايا هما رئيسها، وزير الداخلية الإيطالي الأسبق ورجل الدولة البارز، ماركو مينّيتي، ونيابة عن حكومة المملكة الأردنية الهاشمية وممثلة بوزارة الخارجية وشؤون المغتربين سفيرها في إيطاليا، قيس أبو دية.

ويتضمن خطاب النوايا “التعاون والتدريب في العديد من القطاعات الحيوية، مثل التكنولوجيا المتقدمة والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي، تكنولوجيا الزراعة الحديثة، الطب وإدارة الصحة، الطاقة المتجددة وإدارة الموارد المائية، إضافة إلى التعاون في مجال السياحة وتمكين قطاع التراث الثقافي، تتضمن توفير مساقات تدريبية وتخصصية في قطاعات السياحة والفندقة وترميم الآثار”، حسبما أفاد البيان.

تتوج هذه الاتفاقية “تعاونًا كان قائما أصلا بين مؤسسة (ميد أور) والمملكة الاردنية، والذي شهد العام الماضي منح المؤسسة تمويلًا لـ 80 دورة في اللغة الإيطالية عبر الإنترنت من خلال شراكة مع مجموعة ICoN الايطالية (المعنية بترويج اللغة والثقافة الإيطالية عبر الإنترنت) لصالح طلاب وطالبات من الجامعة الأردنية في العاصمة الأردنية عمان، بهدف الحصول على شهادة اللغة الإيطالية – بالتعاون مع السفارة الإيطالية – اللازمة للالتحاق بالجامعات في إيطاليا”.

علاوة على ذلك، “وفرت المؤسسة منحة دراسية لباحثة أردنية من وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة للالتحاق بدورة في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني التي نظمتها جامعة لويس LUISS العريقة بروما في شهر تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي 2022”.

ونوه البيان بأنه “من خلال المذكرة الموقعة مؤخرًا بين (ميد أور) والمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء والبراكين، تنوي المؤسسة توفير منح للخريجين والخريجات الأردنيين للقدوم إلى إيطاليا وإجراء أبحاث وأنشطة تدريبية فيه”.