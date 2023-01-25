تاياني: لا يمكن معالجة التدفقات دون التزام أكبر من بلدان المنشأ والعبور

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية في الحكومة الإيطالية، أنطونيو تاياني أنه أبرز مع محاوريه في جولاته الخارجية الأخيرة أن “تدفقات الهجرة غير النظامية لا يمكن معالجتها دون التزام أكبر من حكومات بلدان المنشأ أو بلدان العبور”.

وأضاف، مخاطبا مجلس النواب الاربعاء “نعتزم تعزيز الاستقرار والازدهار في منطقة البحر الابيض المتوسط كي لا يكون مقبرة للمهاجرين، بل يعود بحرا السلام، يمكن أن تتطور (في الدول المطلة) العلاقات السياسية والثقافية والتجارية لصالح الجميع ودفاعا عن المصلحة الوطنية”.

وأشار رئيس الدبلوماسية الإيطالية إلى أن “زيارة رئيسة الوزراء إلى الجزائر وزياراتي إلى لبنان وتركيا ومصر في الأسابيع الأخيرة هي جزء من هذه الإستراتيجية، وستتبعها محطات جديدة قريبًا في منطقة البحر الأبيض المتوسط ​​الموسع”.