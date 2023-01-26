وزير الدفاع الإيطالي: المساعدات العسكرية لإنقاذ أوكرانيا ولكبح التصعيد

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما-أشار وزير الدفاع الإيطالي، غويدو كروزيتّو إلى أن المساعدات العسكرية إلى كييف “ليست فقط لإنقاذ أوكرانيا، بل أيضا لكبح التصعيد الذي يمكن أن تحدثه الحرب مع توسعها، لذا فهي تبقى بين دولتين”.

وقال في تصريحات الخميس لبرنامج تبثه القناة السابعة الخاصة (La7) “يجب أن نتحلى بالشجاعة لاتخاذ خيارات صعبة لتجنب أسوأ السيناريوهات، فالدول الأوروبية هي أول من يريد تجنب التصعيد. نأمل جميعًا في إمكانية فتح طاولة سلام” بين الكرملين وكييف.

وأردف الوزير “إيطاليا، كما كنت أحاول القول منذ أشهر، سترسل أسلحة دفاع”، بينما “تحاول روسيا تركيع أوكرانيا معنويا من خلال مهاجمة أهداف مدنية. نحن لا نعطي أسلحة تهاجم الروس، ولكنها تدافع عن الأوكرانيين بإسقاط صواريخ قبل أن تصل إلى الأرض”، مشددا على أن المرسوم السادس القادم (الأول منذ تولي الحكومة الإيطالية الجديدة مقاليد الحكم) لدعم أوكرانيا “هو الوحيد، على عكس الخمس الأخرى، الذي سيتضمن أسلحة دفاعية فقط”.