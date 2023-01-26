أمين عام الجامعة العربية يدين الاقتحام الإسرائيلي لجنين ويستنكر الصمت الدولي

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- أعرب الأمين العام للجامعة العربية، احمد ابو الغيط عن “الإدانة بأشد العبارات عملية اقتحام مدينة ومخيم جنين التي تباشرها قوات الاحتلال الاسرائيلي اليوم الخميس”، والتي اسفرت عن سقوط عدد من القتلى والجرحى، من بينهم سيدة مسنة.

وقال المتحدث باسم الامين العام، جمال رشدي في بيان ان “ابو الغيط يتابع التطورات في الاراضي المحتلة بقلق بالغ، مستنكرا حالة الصمت الدولي حيال ما يجري، والتي تكشف ازدواجية فاضحة في المعايير وتواطؤا مرفوضا ومستهجنا”.

وأضاف “ضم ابو الغيط صوته الى السلطة الفلسطينية في مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، معتبرا ان حالة اللامبالاة تشجع الاحتلال للمضي قدما في ارتكاب المزيد من الجرائم تحت قيادة حكومة يعلم الجميع توجهاتها ومخططاتها شديدة التطرف”

واعتبر ابو الغيط ان “الصمت على اقتحام المناطق السكنية والمستشفيات وقتل الفلسطينيين على هذا النحو المشين الذي نشهده في جنين يهدد بتفجير الاوضاع في الاراضي المحتلة واطلاق العنان لدائرة جهنمية من العنف”.