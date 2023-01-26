وزير الخارجية الإيطالي يدعو لتحرك أوروبي لتجنب تحالف صربيا مع روسيا

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

روما- رأى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني أنه “إذا قمنا بحملة مهمة (كأوروبيين)، يمكن لصربيا أن تختار في النهاية أن تكون جزءًا من الاتحاد الأوروبي” كبديل للتحالف مع الاتحاد الروسي.

وشدد تاياني الخميس، في جلسة استماع مشتركة أمام لجان الشؤون الخارجية والدفاع في مجلسي النواب والشيوخ حول الوضع في غرب البلقان، على أن “الأمر يعتمد علينا كثيرًا”.

وقال رئيس الدبلوماسية الإيطالية “علينا أن نجعل صربيا تشعر بأنها جزء من رؤية، لأنه من الواضح أننا إذا لم نفعل ذلك، فستنظر بلغراد إلى واقع بديل عن واقعنا”، معربا عن الامل بألا تتبنى صربيا موقفا “مؤيدا للغاية لروسيا”.